Учасник "Ліги сміху" загинув на війні з рф йому було 26 років

У грудні артистові мало виповнитися 27 років.

Актор і ведучий Ярослав Гаркавко, учасник комедійної передачі "Ліга сміху", загинув на війні з росією. У грудні йому мало виповнитися 27 років.

Про це повідомляється в Телеграм-каналі Ліги Сміху. Випускник Національного університету України Гаркавко був учасником команд ОГО та чужорідного театру абсурду Воробушок.

"Жахливі новини, в які не хочеться вірити. Не стало Ярослава Гаркавка, якого, ми впевнені, багато хто з вас знає. Поки не вистачає слів, у голову лізуть лише приємні спогади, пов’язані з цією людиною. Дякую тобі друг, за те, що захищав нас увесь цей час. Спочивай зі світом", — йдеться у повідомленні колективу.

Політик Дмитро Чорний, який добре знав Гаркавка, публічно попрощався з ним у своєму Інстаграмі, опублікувавши відео з Ярославом.

"Це відео ніколи ніде не публікувалося. У той день у нашого товариша був день народження, і @yarchikgarkavchik просто взяв мікрофон і почав імпровізувати тост. Вийшло на п’ять хвилин. І щоразу, коли переглядаю його, одразу згадую, як тоді було весело і безтурботно. Сьогодні прийшла звістка, що @yarchikgarkavchik загинув на війні. Тому хочеться, щоб це відео залишилося тут. Світла пам’ять, воїну! Запам’ятаю його саме таким!", — написав він.

Раніше повідомлялося, що на фронті загинув гравець в американський футбол із Закарпаття. Нагадаємо, що в бою з окупантами було вбито двох ультрас "Карпат".

Ми також писали, що на фронті загинув дитячий тренер українського клубу. У героя залишилися два сини-футболісти.