Дякуємо батькам за героя! "Карпати" повідомили страшну звістку

На війні загинув фанат львівського клубу

Футбольний клуб "Карпати" повідомив про трагічну новину. На фронті загинув один із фанатів команди. Це вже не перша втрата львівського клубу на війні. Раніше ми повідомляли про смерть двох ультрас львів’ян.

"Стало відомо, що 6 грудня, у День ЗСУ, загинув фанат львівських "Карпат" Ярослав Корда. Дякуємо батькам героя за патріотичне виховання. Дякуємо за підтримку футбольного клубу "Карпати"! Дякую за жертовність у боротьбі за перемогу України! Вічна пам’ять!" – йдеться на офіційному сайті "Карпат".

Нагадаємо, що в жовтні один із лідерів фанатського руху, вболівальник київського "Динамо", Максим Яловцов на прізвисько "Регбіст" трагічно загинув на фронті. Футболку із зображенням Яловцова подарував Денис Берінчик своєму супернику після бою у Лондоні.

Ми також писали, що на фронті загинув дитячий тренер українського клубу. У героя залишилися два сини-футболісти.

Раніше була інформація про смерть чемпіона Європи під Херсоном. Після початку вторгнення росії в Україну спортсмен узяв до рук автомат і пішов захищати рідну землю.