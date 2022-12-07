Спасибо родителям за героя! "Карпаты" сообщили cтрашную весть

На войне погиб фанат львовского клуба

Футбольный клуб "Карпаты" сообщил трагическую новость. На фронте погиб один из фанатов команды. Это уже не первая потеря львовского клуба на войне. Ранее мы сообщали о смерти двух ультрас львовян.

"Стало известно, что 6 декабря, в День ВСУ, погиб фанат львовских "Карпат" Ярослав Корда. Спасибо родителям героя за патриотическое воспитание. Спасибо за поддержку футбольного клуба "Карпаты"! Спасибо за жертвенность в борьбе за победу Украины! Вечная память!" – говорится на официальном сайте "Карпат".

Напомним, что в октябре один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.

Мы также писали, что на фронте погиб детский тренер украинского клуба. У героя остались два сына-футболиста.

Ранее была информация о смерти чемпиона Европы под Херсоном. После начала вторжения рф в Украину спортсмен взял в руки автомат и пошел защищать родную землю.