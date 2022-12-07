Спасибо родителям за героя! "Карпаты" сообщили cтрашную весть
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На войне погиб фанат львовского клуба
Футбольный клуб "Карпаты" сообщил трагическую новость. На фронте погиб один из фанатов команды. Это уже не первая потеря львовского клуба на войне. Ранее мы сообщали о смерти двух ультрас львовян.
"Стало известно, что 6 декабря, в День ВСУ, погиб фанат львовских "Карпат" Ярослав Корда. Спасибо родителям героя за патриотическое воспитание. Спасибо за поддержку футбольного клуба "Карпаты"! Спасибо за жертвенность в борьбе за победу Украины! Вечная память!" – говорится на официальном сайте "Карпат".
Напомним, что в октябре один из лидеров фанатского движения, болельщик киевского "Динамо", Максим Яловцов по кличке Регбист трагически погиб на фронте. Футболку с изображением Яловцова подарил Денис Беринчик своему сопернику после боя в Лондоне.
Мы также писали, что на фронте погиб детский тренер украинского клуба. У героя остались два сына-футболиста.
Ранее была информация о смерти чемпиона Европы под Херсоном. После начала вторжения рф в Украину спортсмен взял в руки автомат и пошел защищать родную землю.