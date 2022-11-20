Чемпионка мира нарисовала себе бороду: чего добивается спортсменка

Гюда Вествольд Хансен добивается выступления на Олимпийских играх

Чемпионка мира в лыжном двоеборье норвежка Гюда Вествольд Хансен нарисовала на своем лице бороду. Это произошло на открытии зимнего сезона в Бейтостолене.

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Хансен недовольна тем, что ее дисциплина не входит в программу зимних Олимпийских игр, в то время как мужчины, представляющие лыжное двоеборье, имеют возможность выступать на Олимпиадах.

"Эта акция лишь для того, чтобы показать: если бы я выглядела так, то меня допустили бы к участию в Олимпиаде-2026. Мы считаем это абсурдом и надеемся что-то с этим сделать", – приводит слова 20-летней спортсменки "Чемпионат".

Хансен была единственной девушкой на старте, которая нарисовала на себе бороду. Остальные участницы в знак протеста скрестили лыжные палки буквой X.