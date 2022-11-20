Чемпіонка світу намалювала собі бороду: чого прагне спортсменка

Гюда Вествольд Хансен добивається виступу на Олімпійських іграх

Чемпіонка світу у лижному двоборстві норвежка Гюда Вествольд Хансен намалювала на своєму обличчі бороду. Це сталося на відкритті зимового сезону у Бейтостолені.

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Хансен незадоволена тим, що її дисципліна не входить до програми зимових Олімпійських ігор, тоді як чоловіки, які представляють лижне двоборство, мають можливість виступати на Олімпіадах.

"Ця акція лише для того, щоб показати: якби я виглядала так, то мене допустили б до участі в Олімпіаді-2026. Ми вважаємо це абсурдом і сподіваємось щось із цим зробити", — наводить слова 20-річної спортсменки "Чемпіонат".

Хансен була єдиною дівчиною на старті, яка намалювала бороду. Інші учасниці на знак протесту схрестили лижні палиці літерою X.