Участник "Лиги смеха" погиб на войне с рф, ему было 26 лет

В декабре артисту должно было исполниться 27 лет

Актер и ведущий Ярослав Гаркавко, участник комедийной передачи "Лига смеха" погиб на войне с россией. В декабре ему должно было исполниться 27 лет.

Об этом сообщается в Телеграмм-канале Лиги Смеха. Выпускник Национального университета Украины. Гаркавко был участником команд ОГО и чужеродного театра абсурда Воробушек.

"Ужасные новости, в которые не хочется верить. Не стало Ярослава Гаркавко, которого, мы уверены, многие из вас знают. Пока не хватает слов, в голову лезут только приятные воспоминания, связанные с этим человеком. Спасибо тебе друг, за то, что защищал нас все это время. Покойся с миром", — говорится в сообщении коллектива.

Политик Дмитрий Черный, который хорошо знал Гаркавко, публично простился с ним в своем Инстаграм, опубликовав видео с Ярославом.

"Это видео никогда нигде не публиковалось. В тот день у нашего товарища был день рождения, и @yarchikgarkavchik просто взял микрофон и начал импровизировать тост. Получилось на пять минут. И каждый раз, когда просматриваю его, сразу вспоминаю, как тогда было весело и беззаботно. Сегодня пришло известие, что @yarchikgarkavchik погиб на войне. Поэтому хочется, чтобы это видео осталось здесь. Светлая память, воину! Запомню его именно таким!", — написал он.

Ранее сообщалось, что на фронте погиб игрок в американский футбол из Закарпатья. Напомним, что в бою с оккупантами были убиты двое ультрас "Карпат".

Мы также писали, что на фронте погиб детский тренер украинского клуба. У героя остались два сына-футболиста.