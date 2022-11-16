Окупанти, які втекли з Херсона, сховалися в Кривому Розі: у мережі запустили новий фейк

Солдати росії нібито вже почали вчиняти злочини

Після звільнення українськими військовими лівобережжя Херсонської області в мережі почала поширюватися інформація про солдатів росії, що втекли, які нібито сховалися в Кривому Розі. Про це йдеться у матеріалі "Телеграфу", який підготовлено за допомогою сервісів моніторингу LETSDATA та Attack Index.

Автор повідомлення стверджує, що окупанти пограбували місцеву мешканку, але незабаром їх удалося затримати. Один із злочинців був одягнений у військову форму, а другий при собі мав військовий квиток. Інші втікачі нібито причаїлися, переодягнувшись у цивільний одяг. В опублікованому пості мешканців Кривого Рогу закликають бути обережними, адже, за інформацією автора, ті, хто втік, не мають засобів для існування.

Пост, що налякав криворіжан

Як виявилося, пост, що нагнав жахів на криворіжан, виявився фейком. Брехню розвінчали криворізькі правоохоронці. Вони повідомили, що інцидент із пограбуванням жінки в районі Карнаватка справді стався. І за фактом пограбування було затримано 42-річного громадянина. Однак підозрюваний не мав при собі жодних речей та предметів, які б вказували на його причетність до армії росії.

Зазначимо, що з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну кількість фейків в українському інфопросторі багаторазово збільшилась. Щоб не стати жертвою шахраїв, російських спецслужб чи інших структур, які ставлять собі за мету посіяти паніку та завдати шкоди українському суспільству, необхідно довіряти інформації лише з перевірених чи офіційних джерел.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що росія поширює фейки на Заході з метою зниження підтримки України.

Також ми писали про те, що в США спростували російські фейки про знищення установок HIMARS.