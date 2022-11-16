Сбежавшие из Херсона оккупанты спрятались в Кривом Роге: в сети запустили новый фейк

Солдаты рф якобы уже начали совершать преступления

После освобождения украинскими военными левобережья Херсонской области в сети начала распространяться информация о сбежавших солдатах рф, которые якобы спрятались в Кривом Роге. Об этом идет речь в материале, подготовленном с помощью сервисов мониторинга LETSDATA и Attack Index.

Автор сообщения утверждает, что оккупанты ограбили местную жительницу, но вскоре их удалось задержать. Один из преступников был одет в военную форму, а второй при себе имел военный билет. Остальные беглецы якобы затаились, переодевшись в гражданскую одежду. В опубликованном посте жителей Кривого Рога призывают быть осторожными ведь, по информации автора, сбежавшие не имеют средств для существования.

Пост, напугавший криворожан

Как оказалось, нагнавший жути на криворожан пост оказался фейком. Ложь развенчали криворожские правоохранители. Они сообщили, что инцидент с ограблением женщины в районе Карнаватка действительно произошел. И по факту грабежа был задержан 42-летний гражданин. Однако подозреваемый не имел при себе никаких вещей и предметов, которые бы указывали на его причастность к армии рф.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения россии в Украину количество фейков в украинском инфопространстве многократно увеличилось. Чтобы не стать жертвой мошенников, российских спецслужб или других структур, которые ставят себе за цель посеять панику и нанести ущерб украинскому обществу необходимо доверять информации только из проверенных или официальных источников.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что россия распространяет фейки на Западе с целью снижение поддержки Украины.

Также мы писали о том, что в США опровергли российские фейки о якобы уничтожении установок HIMARS.