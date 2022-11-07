Новый премьер Британии и фейк о подрыве "Северного потока": как работает российская пропаганда

Россия распространяет фейки и пропаганду на Западе с целью убедить общественное мнение, что поддерживать Украину невыгодно

Российские пропагандистские сайты типа "РИА", "Звезда" и других после взрывов на газопроводах РФ Nord Stream в Балтийском море начали масштабную кампанию по обвинения Великобритании, а конкретнее сейчас уже экс-премьера Лиз Трасс в причастности к этому. Она якобы после взрывов в частной переписке написала госсекретарю США Энтони Блинкену определенное сообщение: "Все сделано".

Как отмечает журналист Иван Верстюк в статье для издания LB.ua, российская машина пропаганды зациклилась на этом событии, освещая его с разных сторон и добавляя подробностей и реакций российских чиновников вроде требований пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой. Она хочет, чтобы британское правительство во главе с новым премьером Риши Сунаком отреагировали с осуждением.

В РФ активно продвигают мнение, что Сунак является перспективным британским лидером для налаживания отношений и компромисса с Россией, в отличие от его предшественников — Лиз Трасс и Бориса Джонсона. Медиа РФ активно используют его высказывания об ошибочности деятельности Трасс в должности, ориентацию на внутреннюю политику вместо внешней, поддержку подхода главы Франции Эмануэля Макрона к внешней политике. Он известен не только своими звонками президенту России Владимиру Путину, но и заявлениями о необходимости диалога.

На руку пропаганде РФ играет и факт отсутствия реакции Риши Сунака на занесение российским МИДом части британских заокеанских протекторатов в перечень "недружественных территорий". Это не говорит о пророссийской ориентации политика. В британской экономике назревает инфляция, могут обесцениться активы пенсионных фондов и прекращение войны может видеться как шанс остановить это.

Стоит отметить, что у России в Великобритании есть давние и влиятельные корни: олигархи, писатели, бывшие министры в эмиграции — за последние 20 лет давление только усиливалось. Работу на западную аудиторию демонстрирует и то, как продвигают нарратив о сообщении Трасс к Блинкену. Оно первым вынырнуло в соцсети "Reddit" на англоязычных популярных аккаунтах, пытающихся убедить аудиторию, что война в Украине должна заканчиваться и территории нужно оставлять так, как есть сейчас.

Как отмечает издание, российские пропагандисты продвигают мнение, что ради возвращения западных стран к привычному образу жизни и преодолению глобального кризиса в экономике следует отдать России оккупированные им территории Украины — в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской области.

Использование соцсети Reddit при такой пропаганде — особенность, ведь она не просто распространена в США, а разделена на сообщества по интересам. Они существуют не только в онлайне, а влияют и на обычную жизнь, например, договариваются об игре на биржах. Пропагандисты могут играть на настроениях в соцсети, преимущественно настроенных против управления политическими процессами от "капиталистических элит". Выявление фейков российской пропаганды и нарративов, которые они раскручивают, хотя и требует времени и некоторых усилий, не слишком сложной задачей, но разбираться с ними надо решительно. На Западе это понимают и люди уже начинают объединяться и вкладываться в противодействие российскому влиянию.

Материал подготовлен с помощью сервисов мониторинга LETSDATA и Attack Index.