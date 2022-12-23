Новое дно российского ТВ: пропагандисты попытались высмеять Зеленского, вышло как обычно (видео)

На росТВ очередной абсурд

На российском телевидении журналисты пробили очередной дно. Транслируя речь Владимира Зеленского во время выступления перед Конгрессом США, они сделали абсурдную подпись в титрах.

Так, эфире программы "Место встречи" на телеканале НТВ так называемые журналисты подписали главу нашего государства не "президент Украины", как полагается, а придумали, что он "лидер группировки УГИЛ" по аналогии с террористической группировкой ИГИЛ.

При этом пропагандисты подписали в титрах, что эта "группировка" пока "не признана террористической".

скриншот из видео

На выходки ТВ рф обратила также внимание российская журналистка и блогер Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она прокомментировала абсурдную ситуацию.

"На НТВ окончательно е**нулись на отличненько и титруют Зеленского и Украину по аналогии с террористической ИГИЛ. Зато талибы наши друзья, которые всего лишь под санкциями ООН, которая почему-то считает их террористической организацией", — написала Собчак.

Напомним, ранее мы сообщали, что кремль изо всех сил пытается дискредитировать украинскую армию. "Телеграф" собрал топ фейков от россиян.