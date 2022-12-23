Потужний сигнал республіканцям: як поїздка Зеленського до США вплинула на фінансування України

Візит президента України до США допоміг зберегти двопартійну підтримку

Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона є потужним сигналом Конгресу про те, що Україна в змозі перемогти у війні проти росії на полі бою. Однак деякі офіційні особи США однаково вважають, що це малоймовірно.

Як йдеться у матеріалі The Washington Post, сам візит президента країни, що воює, до США надіслав потужний сигнал конгресменам, про те, що силу української ідеї не варто недооцінювати.

У матеріалі йдеться про те, що поїздка відбулася через два тижні, як республіканська партія отримала більшість у Палаті представників.

За словами сенатора Кріса Мерфі, промова Зеленського в Конгресі була спрямована на те, щоб республіканці, які не визначилися, не приєднувалися до антиукраїнського табору.

"Прямо зараз, я думаю, у нас є підтримка у Палаті представників, щоб зберегти фінансування України, і візит Зеленського допоміг у цьому", — сказав він.

За даними видання, Зеленський після виступу в Конгресі провів зустріч із низкою чиновників та висловив підтримку нормам, які дозволять переводити конфісковані українські активи на потреби України, а також резолюції, яка визнає російські воєнні злочини геноцидом українського народу.

Як повідомлялося раніше, після повернення в Україну Зеленський повідомив, що задоволений результатами поїздки і натякнув на те, що ЗСУ незабаром посиляться новою зброєю.