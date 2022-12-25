Створимо диво самі: Зеленський – про найпотужнішу зброю, яку мають українці

На Різдво всі українці будуть разом – незалежно від того, де знаходяться

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом Христовим, зазначивши, що цього року свято матиме "гіркий присмак".

Зробив він це у зверненні за підсумками 304-го дня війни.

"Звичайний дух Різдва ми можемо відчувати по-іншому. Не таким смачним і теплим може бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. І не такими яскравими можуть бути наші будинки та вулиці. І не так голосно та натхненно можуть лунати різдвяні дзвінки — через сирени повітряної тривоги або — ще гірше — постріли і вибухи... І все це разом може нести велику загрозу. Це — зневіра. Втрата себе...", — зазначив глава Української держави.

Але ж саме цього хочуть від нашого суспільства зло і темрява, які повстали проти нас.

“Ми протидіємо їм понад 300 днів та вісім років. І хіба ми дозволимо їм досягти бажаного? ” – запитав президент Зеленський.

На щастя, у битві зі злом у нашого народу є потужна та дієва зброя.

"Молот і меч нашого духу і свідомості. Мудрість Божа. Відвага і хоробрість. Чесноти, які схиляють нас робити добру справу і долати зло", — назвав цю зброю український лідер.

Цього дня всі українці, впевнений Володимир Зеленський, будуть разом - незалежно від того, де перебувають фізично.

"Де б ми не були, ми будемо сьогодні разом. І разом подивимося у вечірнє небо. І разом пригадаємо ранок 24 лютого. Згадаємо, скільки пройшли. Згадаємо "Азовсталь", Ірпінь, Бучу, Краматорськ, Зміїний, Чорнобаївку, Ізюм, Херсон. Ми загадаємо бажання... Одне на всіх... І відчуємо радість. Одну на всіх. І зрозуміємо істину. наповнимо теплом і світлом наші серця. Їх не здатні поранити ніякі "Кинджали". Вони зламаються об наш сталевий дух. І наша боротьба триватиме без зупинки. Їй не загрожують планові чи аварійні відключення. – упевнений президент України.

Всі ми, за його словами, пережили багато гірких новин, тому заслужено зустрічатимемо добру звістку.

"Ми співатимемо колядки – бадьоро, як ніколи, – щоб голосніше звуку генератора. Ми почуємо голоси та вітання рідних – у душі, навіть якщо ляжуть зв’язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемося, щоб міцно обійняти один одного. І якщо не буде тепла, довго обійматимемося, щоб зігріти один одного", — заявив президент України.

Ми відзначатимемо свої свята, посміхатимемося і радітимемо – як завжди.

"Відмінність одна: ми не чекатимемо дива, адже творимо його самі. Христос народився! Славімо його! ", — резюмував глава Української держави.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як подорож Зеленського до США вплинула на фінансування України.