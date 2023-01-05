У них одна мета: Подоляк розкрив хитрий план путіна з його "перемир’ям"

Окупанти хочуть під Різдвяне "перемир’я" перегрупувати сили та укріпити позиції

Наказ президента рф Володимира Путіна про введення для російських окупантів режиму припинення вогню на час Різдвяних свят в Україні — це виключно пропагандистський жест і нічого більше.

Про це у коментарі сайту "Телеграф" заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

На його думку, росія всіляко намагається хоча б на якийсь час знизити інтенсивність боїв та інтенсивність ударів по своїх логістичних центрах, щоб отримати час на проведення додаткової мобілізації, будівництво масштабних укріплень на захоплених територіях та перегрупування армії.

"Це не вдалося зробити тими чи іншими військовими способами. Тому в хід пішли стандартні інформаційні хитрощі. Крім того, Росія хоче показати нібито "гуманістичні підходи у війні" і таки спробувати переконати європейців з тим, щоб вони почали тиснути на нас. Завдання у них одне: "негайний стіл переговорів, прийняття російського ультиматуму, нова лінія поділу", — наголосив Подоляк.

За словами радника глави Офісу президента, саме в цьому цинічний зміст вказівки Путіна про "тимчасове припинення вогню".

"Банальний прийом. У цьому нема жодного бажання припинити війну. Тим більше, нагадаю, що тільки Росія атакує ракетами/дронами цивільні об’єкти, включаючи місця релігійних обрядів, і робить це саме у святкові різдвяні дні. Тому ще раз: не потрібно реагувати на свідомо маніпулятивні ініціативи керівництва РФ", — резюмував представник Банкової.

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк назвав заяви країни-агресора лицемірством. Він нагадав, що Україна на відміну від Росії не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення. Наша країна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території.