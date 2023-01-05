У Зеленського відповіли путіну на "перемир'я": "Лицемірство залиште собі"

Перемир'я росія отримає, коли залишить українські території

В Україні прокоментували новий наказ російського диктатора володимира путіна про припинення вогню на різдвяні свята. Зокрема радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав дані заяви з боку країни-агресора лицемірством.

На своїй офіційній сторінці в соціальній мережі Twitter, коментуючи наказ путіна, Подоляк зазначив, що Україна, на відміну від росії, не атакує чужу територію і не вбиває громадянське населення. Наша країна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території.

"росія має залишити окуповані території — тільки тоді у неї почнеться "тимчасове перемир’я". Лицемірство залиште собі…", — заявив Подоляк.

Також свою думку з цього приводу висловив і секретар РНБО Олексій Данілов. В ефірі "24 канала" він заявив, що жодних переговорів з росією про "різдвяне перемир’я" Україна не вестиме, а держава-агресор має залишити територію нашої країни.

"Давайте говоритимемо практичною мовою. А кому вони це перемир’я пропонують? Самим собі? Є просте рішення: забирають свої валізи, забирають свій мотлох і вирушають до росії. Крапка. Ніяких переговорів з ними… Цей поп їх придумав якусь дату. До нас це не має жодного відношення", — сказав Данілов.

Крім того, Данілов зазначив, що Україна робитиме на своїй землі все, що вважатиме за потрібне.

"Прикриватися якимись християнськими святами, вони тут до чого? Де релігія і де попи?… Якась божевільна країна", — додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Офісі президента України не вірять словам путінського патріарха кирила про перемир'я та припинення вогню.