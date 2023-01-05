"Перемир’я" від кремля: росіяни запустили чутки, що путін відвідає Донецьк

Президент росії на Різдво нібито збирається приїхати в Україну та відвідати Донецьк

На тлі інформації про те, що з 6 по 7 січня путін оголосив перемир’я на фронті, з’явилися чутки про візит глави Кремля до окупованого Донецька.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, росіяни в соцмережах запустили чутку про те, що володимир путін має намір відвідати Донецьк на Різдво. Для безпеки президента росії і було оголошено перемир’я.

"Пішло заспокійливе від русні. "Інсайд", що перемир’я оголошено через запланований візит путіна до Донецька. Знову годують лайном з лопати. Готовий поставити будь-що, що в Донецьку його не буде не тільки на Різдво, але ніколи. Принаймні, живим", — заявив Петро Андрющенко.

Пропагандисти запевняють, що ФСО (Федеральна служба охорони) нібито вже вирушила до окупованого міста, щоб забезпечити безпеку першої особи. Більше того, вони заявляють, що Володимир Зеленський нібито також відвідає Донецьк, де країни домовляться про припинення війни.

Водночас у Кремлі заявили, що не знають про плани свого президента відвідати окуповане місто.

"Кремлю нічого не відомо про нібито плани президента росії володимира путіна поїхати на Різдво до Донецька", — сказав прес-секретар путіна дмитро пєсков.

Нагадаємо, що про візит володимира путіна на окуповані території стало відомо на початку грудня 2022 року. Терміни у Кремлі не називали, але підкреслили, що глава країни-агресора не відмовляється від планів відвідати Донецьку та Луганську області.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про перемир’я путіна попросив патріарх кирилл, щоб усі віруючі змогли відвідати храми на Різдво. Але в Україні не підтримують такої позиції Кремля.