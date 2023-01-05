"Перемирие" от кремля: россияне запустили слух, что путин посетит Донецк

Президент россии на Рождество якобы собирается приехать в Украину и посетить Донецк

На фоне информации о том, что с 6 по 7 января путин объявил перемирие на фронте, появились слухи о визите главы Кремля в оккупированный Донецк.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, россияне в соцсетях запустили слух о том, что владимир путин намерен посетить Донецк на Рождество. Для безопасности президента рф и было объявлено перемирие.

"Пошло успокоительное от русни. "Инсайд", что перемирие объявлено из-за запланированного визита путина в Донецк. Снова кормят дерьмом из лопаты. Готов поставить что угодно, что в Донецке его не будет не только на Рождество, но никогда. По крайней мере, живым", — заявил Петр Андрющенко.

Пропагандисты уверяют, что ФСО (Федеральная служба охраны) якобы уже выдвинулась в оккупированный город, чтобы обеспечить безопасность первого лица. Более того, они заявляют, что Владимир Зеленский якобы тоже посетит Донецк, в котором страны договорятся о прекращении войны.

В то же время в Кремле заявили, что не знают о планах своего президента посетить оккупированный город.

"Кремлю ничего не известно о якобы планах президента рф владимира путина поехать на Рождество в Донецк", — сказал пресс-секретарь путина дмитрий песков.

Напомним, что о визите владимира путина на оккупированные территории стало известно в начале декабря 2022 года. Сроки в Кремле не называли, но подчеркнулиф, что глава страны-агрессора не отказывается от планов посетить Донецкую и Луганскую области.

Ранее "Телеграф" сообщал, что о перемирии путина попросил патриарх кирилл, чтобы все верующие смогли посетить храмы на Рождество. Но в Украине не поддерживают такую позицию Кремля.