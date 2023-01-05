Ердоган після розмови з путіним по Україні зателефонував Зеленському: подробиці

Лідери обговорили деталі подальшої співпраці Туреччини та України

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган після завершення телефонної розмови з російським диктатором путіним зателефонував Володимиру Зеленському.

Під час розмови з главою нашої держави Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе завдання сприяння та посередництва у встановленні миру між росією та Україною. Про це повідомляє турецька газета Hurriyet.

Зазначається, що колеги обговорили енергетичну підтримку України та розвиток зернового коридору. Ердоган також зазначив, що для прискорення процесу створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС Туреччина може зробити свій дипломатичний внесок.

Водночас як повідомили на офіційному сайті президента України, Зеленський попередив свого колегу про ризики ескалації на фронті та зазначив, що українська армія потребує подальшого посилення. Лідери обговорили деталі подальшої співпраці Туреччини та України.

Президенти поговорили також про ядерну безпеку, в тому числі й про ситуацію, що відбувається на Запорізькій атомній електростанції. Глава нашої держави наголосив на важливості повної демілітаризації станції.

Лідери торкнулися і питань обміну військовополоненими та посередництво Туреччини у цьому процесі. Володимир Зеленський відзначив особисту роль турецького колеги.

Президент України також заявив про готовність Туреччини взяти участь у реалізації формули світу, яка містить десять кроків. Зеленський та Ердоган у ході розмови виступили за функціонування та розширення "зернового коридору".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ході телефонної розмови Ердоган з путіним диктатор відзначив відкритість москви до діалогу з Києвом, але лише за умови "виконання ним уже відомих вимог та врахування нових територіальних реалій". Таким чином, це може означати, що путін не готовий повертати захоплені українські території.