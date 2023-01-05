Ердоган поговорив з путіним про Україну - звернувся до нього із закликом

Турецький лідер зазначив, що переговори щодо російсько-української війни повинні принести виключно позитивні результати

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вчергове поспілкувався з російським диктатором володимиром путіним по телефону. Російсько-українська війна і переговори стали одними з тем діалогу двох лідерів.

Про це у четвер, 5 січня, повідомили у пресслужбі турецького президента, зазначивши, що Ердоган закликав путіна до "справедливого рішення" щодо України.

Водночас, як повідомляє турецьке агентство "Анадолу", президент Туреччини додав, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та "справедливим врегулюванням розбіжностей".

Крім того, під час телефонної розмови Ердоган наголосив на своїх сподіваннях щодо позитивних результатів цього діалогу. Ердоган також додав, що ними можуть стати ініціативи щодо подальшого створення зернового коридору, обміну полоненими, а також організація безпекової зони навколо Запорізької атомної електростанції.

Щодо енергетичних питань, то Ердоган зазначив, що росія та Туреччина продовжують зміцнювати інфраструктуру для створення хабу природного газу на території турецької держави. В подальшому планується й завершення дорожньої карти та реалізація цього проєкту у найкоротші терміни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як резидент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив із заявою щодо початку операції проти курдських формувань у Сирії та Іраку і звинуватив росію у невиконанні умов договору.