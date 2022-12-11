Ердоган зробив неприємну для путіна пропозицію щодо України: деталі

Ердоган висловив надію на якнайшвидше припинення війни

володимир путін провів телефонну розмову з президентом Туреччини з Реджепом Тайіпом Ердоганом, в якому вони, серед іншого, обговорили питання у сфері енергетики, реалізацію "зернової слідки", та боротьбу з тероризмом.

Як передає агентство Анадолу, Ердоган заявив, що за час дії зернової угоди було вивезено понад 13 млн. тонн агропродукції. При цьому він зазначив, що "зерновим коридором" поряд з продовольством можна було перевозити й інші різновиди продукції.

Також Ердоган під час телефонної розмови нагадав, що сепаратистська діяльність терористичної організації PKK/YPG на півночі Сирії продовжується і наголосив на важливості очищення від терористів території понад 30 км біля кордонів Туреччини відповідно до досягнутих у Сочі в 2019 році домовленостей.

Нагадаємо, що 13 листопада 2022 року Ердоган заявив про початок операції проти бойовиків PKK/YPG у відповідь на теракт 13 листопада та звинуватив росію у невиконанні умов угод.

Крім того, президент Туреччини висловив сподівання на якнайшвидше припинення війни між росією та Україною.

Варто зазначити, що про роботу "зернового коридору" та його можливе розширення надалі, 11 грудня, Ердоган поговорив і з президентом України Зеленським.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін поговорить телефоном із Шольцем у кремлі та Німеччині озвучили свої версії розмови.

Також ми повідомляли про те, що президент Туреччини зробив нову заяву про переговори росії та України.