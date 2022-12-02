путін у розмові з Шольцем наскаржився на Україну та "пояснив" масовані удари
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Президент росії володимир рутін провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Як розповіли у кремлі, путін та Шольц обговорювали різні аспекти ситуації навколо України. Повідомляється, що під час розмови російський диктатор закликав Шольца переглянути підходи Німеччини у контексті українських подій. Також путін поскаржився на те, що політична та фінансова підтримка України нібито призводить до того, що вона відкидає ідею переговорів.
Масовані ракетні обстріли в кремлі спробували пояснити тим, що вони стали вимушеною реакцією у відповідь росії на "провокації" Києва.
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