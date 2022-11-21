Ердоган несподівано обрушився на росію: не виконує домовленості

Туреччина розпочала наземну операцію в Іраку та Сирії

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив про початок операції проти бойовиків PKK/YPG у відповідь на теракт 13 листопада та звинуватив росію у невиконанні умов угод.

Як повідомляє місцеве видання Daily Sabah, у понеділок Ердоган дав сигнал про проведення наземної операції проти курдських формувань у північних частинах Сирії та Іраку.

"Як ми вже говорили раніше, якщо хтось порушить спокій нашої країни та земель, ми змусимо його заплатити за це", — зазначив він.

Ердоган зазначив, що він не погоджував цей крок із Вашингтоном і кремлем, проте нагадав, що за чинними домовленостями, росія мала очистити райони Таль-Ріфаату та Манбіджу від бойовиків курдських формувань.

Він наголосив, що Анкара кілька разів нагадувала Москві про її обов’язки, але та так їх і не виконала.

"Попри наші неодноразові попередження росії, яка згідно з нашою сочинською домовленістю 2019 року несе відповідальність за знищення терористів на півночі Іраку та Сирії, Москва відмовляється виконувати свій обов’язок", — повідомив турецький президент.

Як повідомлялося раніше, 13 листопада на популярній туристичній вулиці Істікляль у Стамбулі прогримів вибух, який забрав життя шести людей. Наступного дня поліція повідомила про затримання підозрюваної у скоєнні теракту сирійки Ахлам Альбашир.

Після початку військової операції по турецькому місту Каркамиш було завдано ракетного удару з боку Сирії, внаслідок чого двоє людей загинули. Анкара звинувачує в бойовиків PKK/YPG.