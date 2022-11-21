Эрдоган неожиданно обрушился на россию: не выполняет договоренности

Турция начала наземную операцию в Ираке и Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начале операции против боевиков PKK/YPG в ответ на теракт 13 ноября и обвинил россию в невыполнении условий соглашений.

Как сообщает местное издание Daily Sabah, в понедельник Эрдоган дал сигнал о проведении наземной операции против курдских формирований в северных частях Сирии и Ирака.

"Как мы уже говорили ранее, если кто-то нарушит покой нашей страны и земель, мы заставим его заплатить за это", — отметил он.

Эрдоган отметил, что он не согласовывал этот шаг с Вашингтоном и кремлем, однако напомнил, что по существующим договоренностям, россия должна была очистить районы Таль-Рифаата и Манбиджа от боевиков курдских формирований.

Он подчеркнул, что Анкара несколько раз напоминала москве о ее обязанностях, но та так их и не выполнила.

"Несмотря на наши неоднократные предупреждения россии, которая согласно нашей сочинской договоренности 2019 года несет ответственность за уничтожение террористов на севере Ирака и Сирии, Москва отказывается выполнять свой долг", — сообщил турецкий президент.

Как сообщалось ранее, 13 ноября на популярной туристической улице Истикляль в Стамбуле прогремел взрыв, который унес жизни шести человек. На следующий день полиция сообщила о задержании подозреваемой в совершении теракта сирийки Ахлам Альбашир.

После начала военной операции по турецкому городу Каркамыш был нанесен ракетный удар со стороны Сирии, вследствие чего два человека погибли. Анкара обвиняет в случившемся боевиков PKK/YPG.