У Шольца озвучили свою версію розмови з путіним

Шольц закликав путіна вивести війська з території України

У п’ятницю, 2 грудня, канцлер Німеччини Олаф Шольц провів годинну телефонну розмову з президентом росії володимиром путіним. Розмова була присвячена агресивній війні рф проти України та її наслідкам.

У звіті на сайті німецького уряду повідомляється, що Олаф Шольц під час телефонної розмови з путіним засудив російські авіаудари щодо цивільної інфраструктури України. Крім того, канцлер додав, що Німеччина продовжить підтримувати Україну.

Шольц наполягав на тому, що дипломатичне рішення, включаючи виведення російських військ з території України, має бути знайдено якнайшвидше.

Також канцлер Німеччини обговорив із путіним продовольчу ситуацію у світі, яка значно загострилася внаслідок повномасштабної війни. Обидва наголосили на важливості нещодавно продовженої зернової угоди під егідою Організації Об’єднаних Націй".

Відзначимо, що раніше про розмову Шольца та путіна розповіли у пресслужбі кремля. Там заявили, що під час розмови російський диктатор закликав Шольца переглянути підходи Німеччини у контексті українських подій. Крім того, путін спробував виправдати ракетні удари по мирних українських містах.

Нагадаємо, видання "Телеграф" повідомляло, що у путіна відповіли на заяву Байдена про переговори. Прессекретар російського диктатора заявив, що умови США є неприйнятними.