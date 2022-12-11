Эрдоган сделал неприятное для путина предложение по поводу Украины: детали

Эрдоган выразил надежду на скорейшее прекращение войны

владимир путин провел телефонный разговор с президентом Турции с Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором они, среди прочего, обсудили вопросы в сфере энергетики, реализацию "зерновой следки", и борьбу с терроризмом.

Как передает агентство Анадолу, Эрдоган заявил, что за время действия зернового соглашения было вывезено более 13 млн тонн агропродукции. При этом он отметил, что по "зерновому коридору" наряду с продовольствием можно было перевозить и другие разновидности продукции.

Также Эрдоган во время телефонного разговора напомнил, что сепаратистская деятельность террористической организации PKK/YPG на севере Сирии продолжается и подчеркнул важность очистки от террористов территории в более 30 км у границ Турции в соответствии с достигнутыми в Сочи в 2019 году договоренностями.

Напомним, что 13 ноября 2022 года Эрдоган заявил о начале операции против боевиков PKK/YPG в ответ на теракт 13 ноября и обвинил россию в невыполнении условий соглашений.

Кроме того президент Турции выразил надежду на скорейшее прекращение войны между россией и Украиной.

Стоит отметить, что о работе "зернового коридора" и его возможном расширении в дальнейшем, 11 декабря, Эрдоган поговорил и с президентом Украины Зеленским.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин поговорит по телефону с Шольцем в кремле и Германии озвучили свои версии разговора.

Также мы сообщали о том, что президент Турции сделал новое заявление о переговорах россии и Украины.