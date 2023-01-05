У них одна цель: Подоляк раскрыл хитрый план путина с его "перемирием"

Оккупанты хотят под Рождественское "перемирие" перегруппировать силы и укрепить позиции

Приказ президента рф владимира путина о введении для российских оккупантов режима прекращения огня на время Рождественских праздников в Украине — это исключительно пропагандистский жест и ничего больше.

Об этом в комментарии сайту "Телеграф" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его мнению, россия всячески пытается хотя бы на время снизить интенсивность боев и интенсивность ударов по своим логистическим центрам, чтобы получить время на проведение допмобилизации, строительство масштабных укреплений на захваченных территориях и перегруппировку армии.

"Это не получилось сделать теми или иными военными способами. Поэтому в ход пошли стандартные информационные уловки. Кроме того, Россия хочет показать якобы "гуманистические подходы в войне" и таки попробовать убедить европейцев с тем, чтобы они начали давить на нас. Задача у них одна: "немедленный стол переговоров, принятие российского ультиматума, новая линия разделения", — подчеркнул Подоляк.

По словам советника главы Офиса президента, именно в этом циничный смысл указания Путина о "временном прекращении огня".

"Банальная уловка. В этом нет ни малейшего желания прекратить войну. Тем более, напомню, что только Россия атакует ракетами/дронами гражданские объекты, включая места религиозных обрядов, и делает это именно в праздничные рождественские дни. Поэтому, ещё раз: не нужно реагировать на заведомо манипулятивные инициативы руководства РФ", — резюмировал представитель Банковой.

Напомним, ранее Михаил Подоляк назвал заявления страны-агрессора лицемерием. Он напомнил, что Украина в отличие от россии, не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население. Наша страна уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории.