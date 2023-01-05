У Зеленского ответили путину на "перемирие": "Лицемерие оставьте себе"

Перемирие россия получит, когда покинет украинские территории

В Украине прокомментировали новый приказ российского диктатора владимира путина о прекращении огня на рождественские праздники. В частности, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал данные заявления со стороны страны-агрессора лицемерием.

На своей официальной странице в социальной сети Twitter, комментируя приказ путина, Подоляк отметил, что Украина в отличии от россии не атакует чужую территорию и не убивает гражданское население. Наша страна уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей территории.

"россия должна покинуть оккупированные территории – только тогда у нее начнется "временное перемирие". Лицемерие оставьте себе…", — заявил Подоляк.

Также свое мнение по данному поводу высказал и секретарь СНБО Алексей Данилов. В эфире "24 канала" он заявил, что никаких переговоров с россией о "рождественском перемирии" Украина не будет вести, а государство-агрессор должно покинуть территорию нашей страны.

"Давайте будем говорить практическим языком. А кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть простое решение: забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются в россию. Точка. Никаких переговоров с ними… Этот поп их придумал какую-то дату . К нам это не имеет никакого отношения", — сказал Данилов.

Кроме того, Данилов отметил, что Украина будет делать на своей земле все, что сочтет нужным.

"Прикрываться какими-то христианскими праздниками, они здесь при чем? Где религия и где попы?… Какая-то сумасшедшая страна", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Офисе президента Украины не верят словам путинского патриарха кирилла о перемирии и прекращении огня.