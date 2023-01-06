Укр

Война — день 317: оккупанты обещают "рождественскую тишину", но ВСУ готовы ко всему

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Бои за Украину длятся 317 дней Новость обновлена 06 января 2023, 00:19
Бои за Украину длятся 317 дней. Фото Коллаж "Телеграфа"

Оперативно о главном 6 января

Полномасштабная война между россией и Украиной длится 317 день. Продолжаются ожесточенные бои и взрывы на складах боеприпасов оккупантов. путин нагло объявил "режим прекращения огня" в рождественские праздники, на что у Зеленского ему предложили "оставить это лицемерие себе". Вероятно, противник надеется перегруппировать силы и укрепить позиции, однако украинская армия готова дать отпор врагу в любой момент. Тем более, что союзники Украины усиливают поддержку ВСУ: вскоре Германия передаст нам ЗРК Patriot и БТР Marder.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 6 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:11 На Рождество россияне могут взорвать несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов захваченных регионов, — InformNapalm.

С данными за 3 января можно ознакомиться в трансляции: Война — день 314: россия теряет всё больше оккупантов и готовит новый удар

О происходившем 4 января читайте в материале: Война — день 315: россияне обстреливают мирные города и "по своим трупам" наступают на Бахмут

Информация за 5 января доступна в сводке: Война — день 316: ВСУ уничтожают склады оккупантов, а россияне готовятся к новому ракетному удару

Теги:
#Украина #Россия #Война