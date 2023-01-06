Город-крепость, которую россияне штурмуют полгода: как сейчас выглядит Бахмут (репортаж)

Бахмут стал самой горячей точкой войны россии против Украины.

Бои за город Бахмут в Донецкой области становятся все более ожесточенными, ситуация в регионе остается напряженной. Полгода российские оккупационные войска пытаются захватить город, однако не могут сломать украинскую оборону.

Враг, пытаясь взять под огневой контроль Бахмут и окрестные села, не прекращает обстрелы — артиллерия там почти не умолкает.

Все шесть месяцев российские войска безжалостно обстреливают город, уничтожая инфраструктуру и жилые застройки. По словам местных жителей, которые, несмотря на обстрелы, остаются жить в городе, в Бахмуте почти не осталось уцелевших зданий.

До войны здесь проживало около 70 тысяч человек. Сегодня гражданских осталось примерно 10 тысяч — преимущественно это пожилые люди. Жители вынуждены жить без света, отопления, газа и связи. Но самая главная проблема – это вода. Ее и продукты привозят волонтеры.

В городе-крепости удалось побывать корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову. В Бахмуте он снял кадры, напоминающие "конец света".

В Бахмуте почти не осталось целых зданий

Оккупанты обстреливают город днем и ночью

Вот так выглядит большинство домов

Разрушение в Бахмуте

Здание повреждено снарядом

Все окна выбило

Еще одно разрушенное здание в Бахмуте

Улицы города почти безлюдны, можно увидеть лишь единичных прохожих, направляющихся в укрытие или в "пункт несокрушимости". Там есть электричество и интернет. Волонтеры раздают свертки с продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами.

Из-за постоянной опасности местные власти пытаются убедить людей выехать. Ведь ситуация усугубляется с каждым днем.

Разрушенная железная дорога

Бомбы разбили жилые дома

Разрушенный железнодорожный мост и вагон в Бахмуте

Земля усеяна снарядами

Когда-то на этой площадке раздавался детский смех, сейчас – только звуки взрывов

Противотанковые ежи

Храмы тоже повреждены взрывами

Бахмут – это Украина

Портрет Залужного поднимает боевой дух наших бойцов

Села в окрестностях Бахмута превратились в руины и пожарища

В городе остаются около 10 тысяч человек

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним ранее "Телеграф" публиковал репортаж, как люди встречали 2023 год в Бахмуте и ютились в "пунктах несокрушимости".

А также рассказы местных о том, как тяжело выживать в городе.