Укр

Город-крепость, которую россияне штурмуют полгода: как сейчас выглядит Бахмут (репортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Город превращается в одну сплошную руину Новость обновлена 06 января 2023, 13:03
Город превращается в одну сплошную руину. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Бахмут стал самой горячей точкой войны россии против Украины.

Бои за город Бахмут в Донецкой области становятся все более ожесточенными, ситуация в регионе остается напряженной. Полгода российские оккупационные войска пытаются захватить город, однако не могут сломать украинскую оборону.

Враг, пытаясь взять под огневой контроль Бахмут и окрестные села, не прекращает обстрелы — артиллерия там почти не умолкает.

Все шесть месяцев российские войска безжалостно обстреливают город, уничтожая инфраструктуру и жилые застройки. По словам местных жителей, которые, несмотря на обстрелы, остаются жить в городе, в Бахмуте почти не осталось уцелевших зданий.

До войны здесь проживало около 70 тысяч человек. Сегодня гражданских осталось примерно 10 тысяч — преимущественно это пожилые люди. Жители вынуждены жить без света, отопления, газа и связи. Но самая главная проблема – это вода. Ее и продукты привозят волонтеры.

В городе-крепости удалось побывать корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову. В Бахмуте он снял кадры, напоминающие "конец света".

Разрушение в Бахмуте
В Бахмуте почти не осталось целых зданий
Разрушение в Бахмуте
Оккупанты обстреливают город днем и ночью
Разрушение в Бахмуте
Вот так выглядит большинство домов
Разрушение в Бахмуте
Разрушение в Бахмуте
Разрушение в Бахмуте
Здание повреждено снарядом
Разрушение в Бахмуте
Все окна выбило
Разрушение в Бахмуте
Еще одно разрушенное здание в Бахмуте

Улицы города почти безлюдны, можно увидеть лишь единичных прохожих, направляющихся в укрытие или в "пункт несокрушимости". Там есть электричество и интернет. Волонтеры раздают свертки с продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами.

Из-за постоянной опасности местные власти пытаются убедить людей выехать. Ведь ситуация усугубляется с каждым днем.

Разрушена железная дорога в Бахмуте
Разрушенная железная дорога
Разбитые жилые дома в Бахмуте
Бомбы разбили жилые дома
Разрушенный железнодорожный мост и вагон в Бахмуте
Разрушенный железнодорожный мост и вагон в Бахмуте
Снаряд в Бахмуте
Земля усеяна снарядами
Разрушение в Бахмуте
Когда-то на этой площадке раздавался детский смех, сейчас – только звуки взрывов
Противотанковые ежи в Бахмуте
Противотанковые ежи
Поврежденный храм в Бахмуте
Храмы тоже повреждены взрывами
Бахмут – это Украина
Бахмут – это Украина
Портрет Залужного в Бахмуте
Портрет Залужного поднимает боевой дух наших бойцов
Бахмут – последствия российских обстрелов
Села в окрестностях Бахмута превратились в руины и пожарища
Мужчина в Бахмуте
В городе остаются около 10 тысяч человек

Фото и видео: Ян Доброносов

Напомним ранее "Телеграф" публиковал репортаж, как люди встречали 2023 год в Бахмуте и ютились в "пунктах несокрушимости".

А также рассказы местных о том, как тяжело выживать в городе.

Теги:
#Донецкая область #Война #Донбасс #Бахмут