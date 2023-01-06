Город-крепость, которую россияне штурмуют полгода: как сейчас выглядит Бахмут (репортаж)
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Бахмут стал самой горячей точкой войны россии против Украины.
Бои за город Бахмут в Донецкой области становятся все более ожесточенными, ситуация в регионе остается напряженной. Полгода российские оккупационные войска пытаются захватить город, однако не могут сломать украинскую оборону.
Враг, пытаясь взять под огневой контроль Бахмут и окрестные села, не прекращает обстрелы — артиллерия там почти не умолкает.
Все шесть месяцев российские войска безжалостно обстреливают город, уничтожая инфраструктуру и жилые застройки. По словам местных жителей, которые, несмотря на обстрелы, остаются жить в городе, в Бахмуте почти не осталось уцелевших зданий.
До войны здесь проживало около 70 тысяч человек. Сегодня гражданских осталось примерно 10 тысяч — преимущественно это пожилые люди. Жители вынуждены жить без света, отопления, газа и связи. Но самая главная проблема – это вода. Ее и продукты привозят волонтеры.
В городе-крепости удалось побывать корреспонденту "Телеграфа" Яну Доброносову. В Бахмуте он снял кадры, напоминающие "конец света".
Улицы города почти безлюдны, можно увидеть лишь единичных прохожих, направляющихся в укрытие или в "пункт несокрушимости". Там есть электричество и интернет. Волонтеры раздают свертки с продуктами, лекарствами и другими необходимыми вещами.
Из-за постоянной опасности местные власти пытаются убедить людей выехать. Ведь ситуация усугубляется с каждым днем.
Фото и видео: Ян Доброносов
Напомним ранее "Телеграф" публиковал репортаж, как люди встречали 2023 год в Бахмуте и ютились в "пунктах несокрушимости".
А также рассказы местных о том, как тяжело выживать в городе.