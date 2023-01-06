ВСУ контратаковали под Бахмутом, "перемирие" не помешало: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты пытаются начать более активно двигаться на Запорожском направлении, чтобы отвлечь внимание от неудач под Бахмутом

Разыгранный путиным спектакль насчето объявления "рождественского перемирия" с 6 на 7 января является ничем иным, как попыткой устроить армии рф тактическую паузу. Некоторое время для отдыха оккупантам нужно, чтобы перегруппироваться и собраться с силами на отдельных участках фронта. Однако ВСУ понимают тактику российского руководства, так что соглашаться на предложения кремля не спешат. Именно поэтому на Донбассе длятся контрнаступательные действия, которые заставляют россиян вести себя более активно на Запорожском направлении, чтобы отвлекать внимание.

Больше деталей о событиях на фронте рассказали в свежей сводке аналитики Института изучения войны (США). Украинские защитники продолжают держать оборону на линии разграничения в Донецкой области, ведь россияне постепенно теряют инициативу.

Между тем, оккупанты усиливают давление диверсионно-разведывательных групп вдоль берега Днепра на Херсонщине, а также укрепляют свои позиции на левом берегу реки. Активностью на юге враг пытается скрыть большинство поражений, получаемых на востоке.

Карта боев в Украине 6 января

Восток Украины

Российские войска пытались контратаковать вблизи Сватового и Кременной, впрочем, ВСУ успешно смогли отразить большинство ударов, в том числе вблизи Стельмаховки и Площанки. Серьезные бои шли под Макеевкой и Краснопоповкой, россияне не оставляют попыток освободить от украинских военных трассу Р-66. Напомним, что этот путь очень важен для обеих воюющих армий, ведь контроль над ним является серьезным тактическим преимуществом. Для того чтобы иметь хотя бы какое-то преимущество, оккупанты перебросили под Кременную некоторые подразделения "вагнеровцев".

Карта боев на востоке Украины 6 января

Остается напряженной ситуация и под Бахмутом. В этом районе украинским защитникам удалось провести несколько тактических контратак, отодвинув россиян в отдельных районах на расстояние около 300 метров. При боях в населенном пункте даже подобное преимущество многое значит. При этом представители вражеской армии отказываются признавать какие-либо поражения в этом районе, продолжая засыпать линию разграничения "пушечным мясом".

За последние сутки украинские военнослужащие успели отразить атаки на Бахмут, Белогоровку, Соледар, а также вблизи Красной Горы, Подгороднего, Курдюмовки, Майорска и Северного. Не исключено, что благодаря бешеному давлению определенные подразделения армии рф могли продвинуться под Опытным.

Карта боев в Донецкой области 6 января

Не утихают бои и под Донецком: россияне пытаются атаковать под Водяным, Красногоровкой, Победой и Марьинкой, в том числе показательно привлекая на отдельные участки "кадыровцев".

Юг Украины

Последние несколько суток российские военные пытаются давить на южном направлении, применяя диверсионно-разведывательные группы. Их засекают в районе линии разграничения, проходящей вдоль реки Днепр — они изучают местность и пытаются найти украинские позиции на правобережной Херсонской области.

Карта боев на юге Украины 6 января

Активные боевые действия начались в Запорожском направлении. Такие изменения на фронте, очевидно, следует воспринимать как попытку оккупантов отвлечь внимание от поражений на востоке, в частности под Бахмутом. Среди прочего россияне пытаются расширить свою зону контроля между Гуляйполем и Дорожнянкой. При этом отдельные источники не отрицают, что ВСУ тоже могут готовиться к контрнаступлению в этом районе фронта.

Именно с таким расчетом украинские защитники якобы продолжают точечное уничтожение скоплений сил и техники противники на юге. Только за последние несколько дней на воздух взлетели склады в Раденске, Мелитополе, Токмаке и других населенных пунктах. Пытаясь мстить, россияне обстреливают с артиллерии и ракетами С-300 освобожденную Херсонщину, Николаевщину и Днепропетровщину.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для усиления украинских позиций под Бахмутом ВСУ могут передать новенькие самоходные гаубицы чешского производства.