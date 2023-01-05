Россияне ударили по Херсонщине, погибла целая семья с ребенком: подробности

Погибшему ребенку было всего 12 лет

Город Берислав в Херсонской области оказался под обстрелами со стороны российских оккупантов. В результате происшествия погибла целая семья.

Атака на украинский город со стороны захватчиков была совершена сегодня, 5 января. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате попадания снаряда в жилой дом погибла семья из трех человека — муж, жена и их 12-летний сын.

Берислав на карте

"В этом вся низость и подлость россии. Утром они говорят о "рождественском перемирии", а уже в обед убивают всю семью. Чем провинились муж, жена и их 12-летний сын? Тем, что они просто украинцы. Люди готовились встретить Рождество вместе, но циничный удар россиян убил их в своем доме", — написал Тимошенко.

Он также принес искрение соболезнования родным и близким погибших во время этого чудовищного обстрела и добавил, что военные преступники обязательно понесут наказание за свои действия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ВСУ не исключают, что российские захватчики могут нанести новый ракетный удар на рождественские праздники.