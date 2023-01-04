Елка в "пункте несокрушимости" и завтрак под обстрелами: как выживают в Бахмуте (репортаж)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Несмотря на постоянный штурм и обстрелы, люди остаются жить в Бахмуте.
На сегодняшний день Бахмутское направление является одним из самых тяжелых на фронте. Город в Донецкой области даже называют самой горячей точкой планеты.
Ожесточенные бои за Бахмут идут с середины лета. Российские войска постоянно штурмуют населенный пункт, неся большие потери. Украинские военные крепко держат оборону и не дают оккупантам окружить город.
Благодаря регулярным российским обстрелам Бахмут постепенно превращается в полноценные руины. Без света, воды, газа и тепла люди остаются жить в Бахмуте. В таких средневековых бесчеловечных условиях под ежедневными обстрелами жители выживают за счет гуманитарной помощи. В городе не работают магазины и пекарни, продукты и лекарства привозят волонтеры.
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Бахмуте в "пункте несокрушимости", где несмотря на войну и тяжелую ситуацию, украсили новогоднюю елку.
Жители Бахмута в основном живут в подвалах, прячась от обстрелов. Канонада и звуки взрывов не умолкают в городе ни на минуту. Утро жителей начинается с растапливания самодельной печи во дворе у гаражей. Несокрушимые жители Бахмута под обстрелами готовят суп и чай на костре во дворе.
Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"
Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фото и видео разрухи, которая сейчас происходит в Бахмуте. А также рассказы местных о том, как тяжело выживать в городе.