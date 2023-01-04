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Елка в "пункте несокрушимости" и завтрак под обстрелами: как выживают в Бахмуте (репортаж)

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
Дата публикации
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Автор
"Пункт несокрушимости" в Бахмуте Новость обновлена 04 января 2023, 13:35
"Пункт несокрушимости" в Бахмуте. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Несмотря на постоянный штурм и обстрелы, люди остаются жить в Бахмуте.

На сегодняшний день Бахмутское направление является одним из самых тяжелых на фронте. Город в Донецкой области даже называют самой горячей точкой планеты.

Ожесточенные бои за Бахмут идут с середины лета. Российские войска постоянно штурмуют населенный пункт, неся большие потери. Украинские военные крепко держат оборону и не дают оккупантам окружить город.

Благодаря регулярным российским обстрелам Бахмут постепенно превращается в полноценные руины. Без света, воды, газа и тепла люди остаются жить в Бахмуте. В таких средневековых бесчеловечных условиях под ежедневными обстрелами жители выживают за счет гуманитарной помощи. В городе не работают магазины и пекарни, продукты и лекарства привозят волонтеры.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Бахмуте в "пункте несокрушимости", где несмотря на войну и тяжелую ситуацию, украсили новогоднюю елку.

Пункт несокрушимости в Бахмуте
"Пункт несокрушимости" в Бахмуте
Пункт несокрушимости в Бахмуте
Среди посетителей преимущественно пенсионеры
Пункт несокрушимости в Бахмуте
В пункте есть базовые продукты питания – чай, кофе, печенье
Пункт несокрушимости в Бахмуте
Можно выпить горячего кофе
Пункт несокрушимости в Бахмуте
Столы также украсили елками
Пункт несокрушимости в Бахмуте
Помещение отапливается буржуйкой
Пункт несокрушимости в Бахмуте
Можно зарядить гаджеты
Женщина в Пункте Несокрушимости в Бахмуте
Женщина в "пункте несокрушимости"

Жители Бахмута в основном живут в подвалах, прячась от обстрелов. Канонада и звуки взрывов не умолкают в городе ни на минуту. Утро жителей начинается с растапливания самодельной печи во дворе у гаражей. Несокрушимые жители Бахмута под обстрелами готовят суп и чай на костре во дворе.

Бахмут — еду готовят на костре во дворе
Люди выживают в средневековых бесчеловечных условиях
Бахмут — еду готовят на костре во дворе
Еду готовят на костре во дворе
Бахмут — еду готовят на костре во дворе
Бахмут – мужчина показывает свои ботинки
Житель Бахмута
Бахмут — еду готовят на костре во дворе
На завтрак мужчина приготовил суп и чай

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фото и видео разрухи, которая сейчас происходит в Бахмуте. А также рассказы местных о том, как тяжело выживать в городе.

Теги:
#Донецкая область #Война #Росія #Бахмут