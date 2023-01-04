Елка в "пункте несокрушимости" и завтрак под обстрелами: как выживают в Бахмуте (репортаж)

Несмотря на постоянный штурм и обстрелы, люди остаются жить в Бахмуте.

На сегодняшний день Бахмутское направление является одним из самых тяжелых на фронте. Город в Донецкой области даже называют самой горячей точкой планеты.

Ожесточенные бои за Бахмут идут с середины лета. Российские войска постоянно штурмуют населенный пункт, неся большие потери. Украинские военные крепко держат оборону и не дают оккупантам окружить город.

Благодаря регулярным российским обстрелам Бахмут постепенно превращается в полноценные руины. Без света, воды, газа и тепла люди остаются жить в Бахмуте. В таких средневековых бесчеловечных условиях под ежедневными обстрелами жители выживают за счет гуманитарной помощи. В городе не работают магазины и пекарни, продукты и лекарства привозят волонтеры.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал в Бахмуте в "пункте несокрушимости", где несмотря на войну и тяжелую ситуацию, украсили новогоднюю елку.

"Пункт несокрушимости" в Бахмуте

Среди посетителей преимущественно пенсионеры

В пункте есть базовые продукты питания – чай, кофе, печенье

Можно выпить горячего кофе

Столы также украсили елками

Помещение отапливается буржуйкой

Можно зарядить гаджеты

Женщина в "пункте несокрушимости"

Жители Бахмута в основном живут в подвалах, прячась от обстрелов. Канонада и звуки взрывов не умолкают в городе ни на минуту. Утро жителей начинается с растапливания самодельной печи во дворе у гаражей. Несокрушимые жители Бахмута под обстрелами готовят суп и чай на костре во дворе.

Люди выживают в средневековых бесчеловечных условиях

Еду готовят на костре во дворе

Житель Бахмута

На завтрак мужчина приготовил суп и чай

Фото и видео: Ян Доброносов, "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал фото и видео разрухи, которая сейчас происходит в Бахмуте. А также рассказы местных о том, как тяжело выживать в городе.