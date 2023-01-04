Враг мог продвинуться на востоке: свежие карты боев в Украине

Враг продолжает атаковать позиции Сил обороны и ведет применяет разные виды вооружения

Российские оккупанты продолжают атаковать на Луганщине в районе линии Сватово — Кременная. В Донецкой области враг продолжает наступательные операции в районе Бахмута и Авдеевки, может усиливать свои войска на западе Донецкой области.

Как сказано в отчете Института изучения войны, вагнеровцам на Бахмутском направлении уже пытаются найти оправдание за отсутствие продвижения, вероятно, желают обвинить в этом снабжение минобороны рф.

На юге бои шли в дельте Днепра накануне. По данным Генштаба ВСУ, за сутки атаки отбиты в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Россияне продолжают пытаться вернуть утраченные позиции. Украинские силы отбивают атаки. Оккупанты могли продвинуться в районе Белогоровки южнее Кременной. Российское мо заявило про использование термобарических систем для нанесения ударов по украинским силам в районе Кременной. Украинские военные продолжают наносить удары по тылам врага.

Карта боевых действий на северо-востоке Украины

В Донецкой области враг продолжает наступление в районе Бахмута. Он атакует как к северо-востоку, так и юго-западу. Враг мог продвинуться к северу от Соледара. В окрестностях Авдеевки и Донецка продолжается наступление врага. Бои продолжаются, в том числе и в окрестностях Марьинки. На западе Донецкой области оккупанты усиливают свою группировку — на Новопавловском направлении. Аналитики считают, что перемещают подразделения, ранее бывшие в Херсонской области.

Карта боевых действий в Донецкой области

Юг Украины

Украинские силы могли полностью занять остров Большой Потемкинский в дельте Днепра, но подтверждения этому пока нет. Украинские силы действительно достигли северо-восточной части острова, но в других местах дельты реки все еще активны россияне. Украинские военные не останавливаются и продолжают наносить удары по скоплениям российских оккупантов в местах дислокации на восточном берегу Днепра в Херсонской области.

Карта военных действий в Херсонской области

Раньше "Телеграф" публиковал данные по одному из таких ударов по тылам врага — могли погибнуть и быть ранены одновременно около полутысячи оккупантов. Столь же масштабными являются потери врага в Макеевке. Удар в новогоднюю ночь вызвал такую медийную реакцию в российском обществе, что мо рф было вынуждено признать масштабность потерь. Но уже готовы обвинить мобилизованных в том, что они стали причиной — выживших кинут на линию фронта, чтобы скрыть итог.