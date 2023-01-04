"Вам не скажут, куда их везут": мобилизованных россиян, выживших в Макеевке, могут бросить на передовую

Большинство родных русских солдат, находившихся в новогоднюю ночь в здании ПТУ, не знают о судьбе солдат

Российские оккупанты, которым удалось выжить при взрыве в новогоднюю ночь в Макеевке, могут очень скоро оказаться на передовой. К такому шагу способно прибегнуть военное руководство армии рф, чтобы убрать ненужных свидетелей своего провала, который не удается полностью прикрыть. Отметим, что большинство родственников ничего не знают о солдатах, находившихся в ныне разрушенном взрывом здании ПТУ №19 — им даже не озвучили списки уцелевших и погибших.

Подобными деталями разделились в издании "Важные истории". Пообщавшись с представителями нескольких семей, находившихся в Макеевке, российские журналисты пришли к выводу, что говорить военное руководство недостаточно охотно.

Пока известно, что большинство раненых были эвакуированы, причем на территорию россии — в военный госпиталь в Ростове. Но особой конкретики все равно нет.

"Вам в любом случае не скажут, куда их везут, — жалуется жена одного из оккупантов. — Уже третьи сутки проходят, мне многие женщины пишут и звонят — у них тоже нет никаких известий, это, честно говоря, очень напрягает. Разумеется., что телефоны разбились, кто-то в госпиталь попал, память потерял… Но элементарно хотя бы списки, с**а, создайте! Кто жив, кто мертв, кто в госпитале…"

Эта же россиянка отмечает, что имеет данные, будто бы уцелевших солдат хотели сразу же собрать и перебросить на фронт, причем в наступление. Но "резонанс" не дал этому произойти. По словам женщины, такое бы решение обрекло бы выживших насмерть, и подобное развитие событий все еще возможно.

"Я думаю, что их запросто могут отправить куда угодно, лишь бы прикрыть это мероприятие [расследование взрыва — ред.]", — подчеркнула она.

Подобными страхами поделилась с журналистами и другая родственница мобилизованных солдат. По ее мнению, уцелевшие мобилизованные для военного руководства являются "ненужными свидетелями". И сейчас, когда в Макеевку отправляют определенную специальную комиссию, семьи действительно переживают, что солдат "могут куда отправить или спрятать".

Добавим, что из-за огромного резонанса истории руководству российского Минобороны пришлось пересмотреть свою версию относительно количества погибших. Сейчас они несколько увеличили официальное число ликвидированных оккупантов, которое все равно не соответствует действительности.

Как писал "Телеграф", в ПТУ в Макеевке могли погибнуть несколько сотен мобилизованных.