"Трупы в мешки запихивал Санта": названо количество врагов, уничтоженных ВСУ в Макеевке

Большие потери оккупантов косвенно подтвердили путинские пропагандисты

Во время удара, который Силы обороны Украины нанесли в новогоднюю ночь по месту базирования российских военнослужащих в оккупированной Макеевке Донецкой области, погибли 400 и ранены 300 оккупантов.

Об этом говорится в сообщении Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Благодаря точному удару в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 захватчиков получили ранения различной степени тяжести, сообщили в Страткоме.

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Отмечается, что российские солдаты дислоцировались в здании местного профессионально-технического училища №19.

Также военные опубликовли видео с места происшествия. На нем видно, что помещение, в котором находились мобилизованные россияне, полностью разрушено.

Большие потери оккупантов в Макеевке фактически подтвердили российские пропагандисты. Так, ведущий телеканала "россия 1" владимир соловьев признал факт потерь, но утверждал, что они были намного меньше. А пропагандист андрей медведев возмутился халатностью оккупантов, которая привела к большим потерям личного состава.

"По Макеевке коротко. У каждого чрезвычайного происшествия есть имя, фамилия, отчество и должность. На 10 месяц войны считать противника дураком, который не видит ничего – опасно и преступно. Размещать личный состав где угодно в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях – это прямая помощь врагу", – написал он в Telegram.

Напомним, что помимо удара по Макеевке новогодние праздники "порадовали" оккупантов еще и "бабовнятком" в городе Воронеже.