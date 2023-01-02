"Трупи в мішки запихав Санта": названо кількість ворогів, знищених ЗСУ у Макіївці

Великі втрати окупантів побічно підтвердили путінські пропагандисти

Під час удару, який Сили оборони України завдали у новорічну ніч за місцем базування російських військовослужбовців в окупованій Макіївці Донецької області, загинуло 400 та поранено 300 окупантів.

Про це йдеться у повідомленні Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Завдяки точному удару в Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників зазнали поранень різного ступеня тяжкості, повідомили у Страткомі.

Пост Страткому

Зазначається, що російські солдати дислокувалися у будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Також військові опублікували відео з місця події. На ньому видно, що приміщення, в якому були мобілізовані росіяни, повністю зруйновано.

Великі втрати окупантів у Макіївці фактично підтвердили російські пропагандисти. Так, ведучий телеканалу "росія 1" володимир соловйов визнав факт втрат, але стверджував, що вони були набагато меншими. А пропагандист андрій медведєв обурився недбалістю окупантів, яка призвела до великих втрат особового складу.

"По Макіївці коротко. Кожна надзвичайна подія має ім’я, прізвище, по батькові та посаду. На 10 місяць війни вважати противника дурнем, який не бачить нічого — небезпечно і злочинно. Розміщувати особовий склад де завгодно в будівлях замість того, щоб розміщувати в укриттях — це пряма допомога ворогові», – написав він у Telegram.

Нагадаємо, що крім удару по Макіївці новорічні свята "порадували" окупантів ще й "бавовнятком" у місті Воронежі.