Російському Воронежу влаштували "невеликий енгельс": на аеродромі міста пролунали "хлопки"

Офіційного підтвердження прильоту "бавовни" немає

Поки путінські "zомбі" наполегливо спрямовують на мирні міста України зграї хижих "шахедів", щось незрозуміле твориться і на території самої Росії: так, у ніч на понеділок, 2 січня, у місті Воронежі було чути "бавовну".

Про це повідомили користувачі соціальних мереж. "Вороніжці повідомили про дуже гучну "бавовну". Було чути у всіх районах міста. За повідомленнями вже десятків людей, не схоже на петарди чи салюти ", — пишуть у соцмережах.

Зазначається, що "бавовна" пролунали близько другої години ночі у всіх районах міста, у тому числі й неподалік військового аеродрому "Балтімор", де базуються бомбардувальники Су-34.

Більше того: за даними деяких Telegram-каналів, уночі там лунала повітряна тривога.

Проте офіційних підтверджень інформації наразі немає.

Нагадаємо, що на початку грудня пролунали вибухи на російському аеродромі Енгельс у Саратовській області. А вночі 26 грудня там же зафіксовано ще два вибухи. Іншими словами, у Воронежі, де розміщуються менші літаки, був влаштований "невеликий енегельс" — вибухи порівняно невеликої потужності. Але сподіватимемося, що навіть їх буде достатньо для того, щоб вивести з ладу путінські "сушки", що несуть смертоносний тягар на українську землю.