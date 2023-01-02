Российскому Воронежу устроили "небольшой энгельс": на аэродроме города прозвучали "хлопки"

Официального подтверждения прилета "бавовны" нет

Пока путинские "zомби" упорно направляют на мирные города Украины стаи хищных "шахедов", что-то непонятное творится и на территории самой рф: так, в ночь на понедельник, 2 января, в городе Воронеже были слышны "хлопки".

Об этом сообщили пользователи социальных сетей."Воронежцы сообщили об очень громком "хлопке". Было слышно во всех районах города. По сообщениям уже десятков людей, не похоже на петарды или салюты", — пишут в соцсетях.

Отмечается, что "хлопки" раздались около двух часов ночи во всех районах города, в том числе и недалеко от военного аэродрома "Балтимор", где базируются бомбардировщики Су-34.

Более того: по данным некоторых Telegram-каналов, ночью там звучала воздушная тревога.

Однако официальных подтверждений информации пока нет.

Напомним, что в начале декабря прогремели взрывы на российском аэродроме Энгельс в Саратовской области. А ночью 26 декабря там же зафиксированы еще два взрыва. Другими словами, в Воронеже, где размещаются самолеты поменьше, был устроен "небольшой энегельс" – взрывы сравнительно небольшой мощности. Но будем надеяться, что даже их будет достаточно для того, чтобы вывести из строя путинские "сушки", несущие смертоносный груз на украинскую землю.