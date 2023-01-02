Терористи знову запустили по Україні дрони-камікадзе: у Києві та області працює ППО

Жителів просять залишатися в укриттях і не наражати своє життя на небезпеку

Держава-терорист росія продовжує атакувати мирні міста України. Так, у ніч на 2 січня окупанти запустили Україною нову партію дронів-камікадзе.

На Київщині спрацювала ППО, повідомив голова КОВА Олексій Кулеба. Він закликав мешканців столичного регіону пройти в укриття та залишатися там до відбою повітряної тривоги.

"Київська область – працює ППО. Залишайтесь у укриттях та безпечних місцях ", – заявив Кулеба.

Також чиновник звернувся до українців із проханням не робити жодних кадрів вибухів та іншого.

" У жодному разі — не фотографуємо і не викладаємо роботу військових і сил протиповітряної оборони в мережу", — закликав голова ОВА.

Водночас, місцеві Telegram-канали повідомляють, що у столиці було чути два вибухи – на лівому та правому берегах. Зазначається, що в обох випадках спрацювала ППО.

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