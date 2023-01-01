Залишилися лише руїни: ЗСУ знищили розташування окупантів у Макіївці, багато загиблих (фото, відео)

Вибух стався "під бій курантів"

Велика кількість російських окупантів була ліквідована новорічної ночі в окупованій Макіївці, де близько півночі стався вибух у будівлі ПТУ.

Інформація про це розлетілася російськими соцмережами і її також підтверджують пропагандистські "військкори", хоча офіційно про це поки що ніхто не говорив.

Згідно з деякими даними, вибух стався саме опівночі у ПТУ №19. Місцеві жителі у телеграм-каналах повідомляють, що в цей час там перебувало близько 600 окупантів, хоча за іншими даними, загинули "кілька десятків".

Що достеменно відомо, то це те, що від будівлі ПТУ нічого не залишилося, а масштаби пошкоджень можна помітити на злитих у мережу фото.

Російські пропагандисти після цього підтвердили інформацію про приліт, заявивши, що удару було завдано з РСЗВ HIMARS, проте про кількість загиблих вони не повідомляли.

За попередньою інформацією, там розташовувалися мобілізовані з Саратовської області.

Як повідомлялося раніше, увечері 31 грудня серія вибухів і пожеж сталася на території росії, зокрема бавовни чули в Білгородській області та Омську, а на Ростовській АЕС сталася пожежа.