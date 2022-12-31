У низці регіонів росії "новорічний бавовна": вже відомо про пожежу на одній з АЕС

У росії зараз неспокійно

Після денного масованого ракетного удару по Україні слухати вибухи настала черга для росіян. Зокрема, вже з’явилася інформація про "бавовни" в деяких регіонах.

Як інформують місцеві телеграм-канали, у Білгородській області було чути вибухи, проте інших подробиць поки що не надходило.

На цьому тлі в мережі з’явилася інформація, що потужний вибух пролунав також в Омську.

Також у мережі з’явилася інформація, що в Москві силовиків привели у стан підвищеної готовності, а на Ростовській АЕС сталася пожежа, внаслідок якої загинула одна людина

Варто зазначити, що приблизно у цей час у південних областях України почала поширюватися повітряна тривога, а голова Миколаївської ОВ Віталій Кім підтвердив, що росіяни запустили дві партії ударних безпілотників.

Як повідомлялося, 31 грудня вибухи чули мешканці Вінницької, Житомирської, Київської та Харківської областей. Проте найбільшу кількість вибухів чули у Києві.

Після цього президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення, в якому звернувся до росіян та нагадав, що терор мирних українців ніхто ніколи не забуде.