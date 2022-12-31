"Терор вам ніхто ніколи не пробачить": Зеленський звернувся до росіян після передноворічного обстрілу України

Україна ніколи не простить росію за влаштований терор

Масштабна ракетна атака проти України 31 грудня ніяк не вплине на майбутню поразку росії, а терор мирного населення їй ніхто не пробачить

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, який у своєму традиційному відеозверненні надіслав послання росіянам.

Зокрема, він зазначив, що війна росії не ведеться проти НАТО або за якісь історичні досягнення, як це стверджують пропагандисти. Натомість, каже Зеленський, єдиною її метою є збереження влади єдиною людиною, яка хоче правити до кінця життя.

"Ваш лідер хоче показати, що у нього за спиною військові, що він – попереду. Але він якраз ховається. Ховається за військовими, за ракетами, за стінами своїх резиденцій та палаців. Він ховається за вами та сам спалює вашу країну та ваше майбутнє ", — зазначив глава держави.

Він також додав, що ніхто ніколи не пробачить росіянам ракетний терор і насамперед не вибачить Україні.

Крім того, Зеленський висловив переконання, що й самі росіяни не вибачать свого диктатора за те, що він зруйнує та кого вб’є.

Як повідомлялося, 31 грудня вибухи чули мешканці Вінницької, Житомирської, Київської та Харківської областей. Проте найбільшу кількість вибухів чули у Києві.