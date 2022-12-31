"Террор вам никто никогда не простит": Зеленский обратился к россиянам после предновогоднего обстрела Украины

Украина никогда не простит россию за устроенный террор

Масштабная ракетная атака против Украины 31 декабря никак не повлияет на грядущее поражение россии, а террор мирного населения ей никто не простит

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский, который в своем традиционном видеообращении отправил послание россиянам.

В частности он отметил, что война россии не ведется против НАТО или за какие-то исторические достижения, как это утверждают пропагандисты. Вместо того, говорит Зеленский, единственной ее целью является сохранение власти единственным человеком, который хочет править до конца жизни

"Ваш лидер хочет показать, что у него за спиной военные, что он – впереди. Но он как раз прячется. Прячется за военными, за ракетами, за стенами своих резиденций и дворцов. Он прячется за вами и сам сжигает вашу страну и ваше будущее", — отметил глава государства.

Он также добавил, что никто никогда не простит россиянам ракетный террор, и в первую очередь не простит Украина.

Кроме того, Зеленский выразил убеждение, что и сами россияне не простят своего диктатора за то, что он разрушит и кого убьет.

Как сообщалось, 31 декабря взрывы слышали жители Винницкой, Житомирской, Киевской и Харьковской областей. Однако наибольшее количество взрывов слышали в Киеве.