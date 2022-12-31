Москві приготуватися: дипломат спрогнозував удари ЗСУ по території росії

Дипломат вважає, що своїми ракетними ударами росія хоче спровокувати Україну

Україна незабаром може почати завдавати ударів по території росії у відповідь на чергові ракетні удари по об’єктах цивільної інфраструктури.

Як розповів в ефірі "Еспресо" дипломат, колишній посол України в США Валерій Чалий, ракетний удар 31 грудня був направлений на російського споживача і на тих росіян, які підтримують подібний підхід до ведення війни.

"Російській владі потрібно було показати, що вони ще на щось здатні. Однак у них залишилася лише брехня та арсенал зброї. На фронті нічого показати вони вже не можуть", — сказав дипломат.

За словами Чалого, кремлівський диктатор володимир путін таким чином хоче показати свою дієздатність, а росіяни, мабуть, хочуть спровокувати Україну та отримати удар по Москві.

При цьому експосол вважає, що вже 2023 року бойові дії перемістяться на територію росії.

Як повідомлялося, 31 грудня вибухи чули мешканці Вінницької, Житомирської, Київської та Харківської областей. Проте найбільшу кількість вибухів чули у Києві. Згідно з останніми даними у столиці загинула одна людина і 20 отримали поранення, серед них японський журналіст