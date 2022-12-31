Москве приготовиться: дипломат спрогнозировал удары ВСУ по территории россии

Дипломат считает, что своими ракетными ударами россия хочет спровоцировать Украину

Украина может вскоре начать наносить удары по территории россии в ответ на очередные ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Как рассказал в эфире "Еспрессо" дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый, ракетный удар 31 декабря был направлен на российского потребителя и на тех россиян, кто поддерживает подобный подход к ведению войны.

"Российским властям нужно было показать, что они еще на что-то способны. Однако у них осталась только ложь и арсенал оружия. На фронте ничего показать они уже не могут", — сказал дипломат.

По словам Чалого, кремлевский диктатор владимир путин таким образом хочет показать свою дееспособность, а россияне по всей видимости хотят спровоцировать Украину и получить удар по Москве.

При этом экс-посол считает, что уже в 2023 году боевые действия переместятся на территорию россии.

Как сообщалось, 31 декабря взрывы слышали жители Винницкой, Житомирской, Киевской и Харьковской областей. Однако наибольшее количество взрывов слышали в Киеве. Согласно последним данным в столице погиб один человек и 20 получили ранения, среди них японский журналист