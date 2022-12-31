В ряде регионов россии "новогодняя бавовна": уже известно о пожаре на одной из АЭС

В россии сейчас неспокойно

После дневного массированного ракетного удара по Украине слушать взрывы пришла очередь для россиян. В частности уже появилась информация о "хлопках" в некоторых регионах.

Как информируют местные телеграм-каналы, в Белгородской области были слышны взрывы, однако других подробностей пока не поступало.

На этом фоне в сети появилась информация о том, что мощный взрыв прозвучал также в Омске.

Также в сети появилась информация, что в Москве силовиков привели в состояние повышенной готовности, а на Ростовской АЭС произошел пожар, вследствие которого погиб один человек

Стоит отметить, что примерно в это время в южных областях Украины начала распространяться воздушная тревога, а глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил, что россияне запустили две партии ударных беспилотников.

Как сообщалось, 31 декабря взрывы слышали жители Винницкой, Житомирской, Киевской и Харьковской областей. Однако наибольшее количество взрывов слышали в Киеве.

После этого президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором обратился к россиянам и напомнил, что террор мирных украинцев никто никогда не забудет.