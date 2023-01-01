Остались лишь руины: ВСУ уничтожили расположение оккупантов в Макеевке, много погибших (фото, видео)

Взрыв произошел "под бой курантов"

Большое количество российских оккупантов было ликвидировано в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке, где около полуночи произошел взрыв в здании ПТУ.

Информация об этом разлетелась по российским соцсетям и ее также подтверждают пропагандистские "военкоры", хотя официально об этом пока никто не говорил.

Согласно некоторым данным, взрыв произошел как раз в полночь в ПТУ №19. Местные жители в телеграм-каналах сообщают, что в это время там находилось около 600 оккупантов, хотя по другим данным погибли "несколько десятков".

Что доподлинно известно, так это то, что от здания ПТУ ничего не осталось, а масштабы повреждений можно заметить на слитых в сеть фото.

Российские пропагандисты после этого подтвердили информацию о прилете, заявив, что удар был нанесен из РСЗО HIMARS, однако о количестве погибших они не сообщали.

По предварительной информации там располагались мобилизированные из Саратовской области.

Как сообщалось ранее, вечером 31 декабря серия взрывов и пожаров произошла на территории россии, в частности хлопки слышали в Белгородской области и Омске, а на Ростовской АЭС произошел пожар.