Макеевка - позор для Путина: NYT назвала причины уничтожения сотен оккупантов

Российские военачальники разместили гарнизон войск рядом со складом БК в досягаемости украинской артиллерии

В новогоднюю ночь 1 января 2023 года был нанесен удар по расположению оккупантов в Макеевке Донецкой области. По разным данным, убито около 400 российских солдат и еще 300 ранены.

Иностранные журналисты назвали атаку по позициям оккупантов позором для путина и его военного руководства, пишет The New York Times.

Сообщается, что по оценкам военных чиновников из Украины, во время удара было убито примерно 400 российских солдат. Большая цифра обусловлена тем, что пострадало ПТУ, в котором было расположение оккупантов. В новогоднюю ночь российские солдаты в большинстве своем находились именно там. Источники прямо не подтвердили причастность к удару ВСУ и других подразделений Сил обороны Украины.

Сообщается, что в ударе по расположению россиян виновато само руководство армии страны-агрессора. Оно допустило три фатальные и дорогостоящие ошибки, из-за которых сотни солдат были уничтожены:

размещение гарнизонных войск в плотной концентрации в пределах досягаемости украинской артиллерии;

размещение их в том же здании, что и склад боеприпасов;

разрешение военным использовать мобильные телефоны, сигналы которых украинцы могут использовать, чтобы сосредоточиться на своей цели.

"Ни одно из утверждений не может быть независимо проверено, но даже самое низкое число будет представлять собой одну из худших российских потерь в одном эпизоде войны и позор для президента владимира путина", — пишет издание.

Президент россии неоднократно клялся общественности исправить вопиющие ошибки и слабости в вооруженных силах рф, которые обнаружила война. Кроме того, во время своего новогоднего обращения, которое было якобы снято на военной базе, он обратился к семьям погибших в Украине и цинично заявил, что "разделяет их боль всем сердцем".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что по официальным данным россии, якобы в Макеевке погибли 63 военнослужащих в результате новогоднего обстрела.