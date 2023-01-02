Удар по мобикам в Макеевке: у шойгу озвучили цифру погибших

В рф озвучили свою версию

В Министерстве обороны рф назвали якобы точную цифру погибших российских оккупантов в результате мощного удара по огромной базе мобилизированных, расположенной в здании ПТУ в Макеевке.

Официальный представитель ведомства игорь конашенков заявил, что жертв среди российских военных якобы было 63 человека. Соответсвующая информация была опубликована в Telegram-канале Минобороны рф в Telegram.

"В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих. Родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", — сказали в Минобороны россии.

Стоит отметить, 1 января в СтратКом ВСУ сообщил, что в результате мощного удара погибли 400 российских оккупантов. Еще примерно 300 военных рф получили различные травмы.

Напомним, что в новогоднюю ночь, под бой курантов, в оккупированной Макеевке прогремел взрыв в здании ПТУ, где находились российские мобилизированные солдаты. В сети сразу стала появляться информация о сотнях жертв в результате удара по захватчикам. В свою очередь у российских пропагандистов началась настоящая истерика. Они возмутились тому, что здание не находилось под защитой.