Десятки или сотни погибших мобиков в Макеевке? Что известно о новогоднем ударе
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У российских пропагандистов пылает, ищут виновных
Удар по казарме с российскими чмобиками во временно оккупированной россией Макеевке Донецкой области унес множество жизней оккупантов. Кремлевские пропагандисты уже подняли шум и ищут виновных среди своих. Рассказываем, что об этом известно.
Удар под бой курантов, от ПТУ ничего не осталось
Скорее всего, атака на военную базу россиян произошла вечером 31 декабря — на Новый год и как раз под бой курантов в 12 ночи.
Военная база размещалась в здании 19-го ПТУ в районе Путь Ильича на пересечении улиц Кремлевская и Чугуевская.
Как следует с фото и видео, от здания практически ничего не осталось. В местных чатах макеевчане сообщали о сотнях погибших. Также в соцсетях пишут, что в этом месте мобилизованные отмечали Новый год и выпивали на момент удара.
"Ад адский. Наши снесли с Хаймарса располагу рашистов в 19 бурсе. Как здания училища больше не существует", — пишет пользователь под ником Hugo_StiglitzUA.
Как сообщал журналист Денис Казанский, утром 1 января улицы Макеевки выглядели так:
Вот как выглядело то, что осталось от казармы:
Официально информацию о гибели своих чмобиков в минобороны россии прокомментировали только к вечеру 2 января:
"63 российских военных погибли в результате удара в районе Макеевки… Киев нанес удар "Himars" по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС рф в районе Макеевки, два снаряда были сбиты", — заявили в минобороны страны-агрессора.
Сколько оккупантов погибло на самом деле
Официальных сообщений до сих пор нет, однако в соцсетях идет речь о сотнях убитых. Так, первые неофициальные данные о взрыве начали распространяться под вечер 1 января. Информация просачивалась из разных источников.
Сначала сообщения были краткими, затем эту информацию начали подтверждать так называемые российские военкоры, террорист игорь гиркин и пропагандисты, в том числе беглец-регионал Олег Царев и Анатолий Шарий.
Пророссийские ставленники на оккупированных территориях, в частности, Даниил Бессонов, признают жертвы. Бессонов сказал, что речь идет именно об ударе HIMARS.
Данные о погибших отличаются: от по меньшей мере 76 погибших до около 600, вот о каких цифрах идет речь:
- минобороны россии говорит о 63 погибших оккупантах.
- росагентство ТАСС со ссылкой на "представительство ДНР в СЦКК" сообщило о более 15 раненых.
- Стратком ВСУ сообщил, что погибли около 400 человек, еще 300 ранены.
- пропагандист владимир соловьев написал об около 400 убитых.
- блогер Владимир Романов в Telegram-канале "Romanov Лайт" говорит о десятках погибших.
- Telegram-канал "Образ будущего" пишет, что погибли 76 человек, 136 ранены. Основной ущерб — от гигантской канистры с 5 тоннами дизельного топлива, которая была в ПТУ. Сообщается, что многие задохнулись от дыма под завалами.
Также российские военкоры предполагают, что причиной попадания стало использование чмобиков мобильных телефонов с российскими сим-картами.
"Противник, используя разведывательный комплекс "ECHELON", установил активность сотовой связи и их расположение", — говорится в сообщении.
В то же время Telegram-каналы говорят, что россии запретили сообщать о Макеевке.
Стратком ВСУ предположил, что причиной стало курение в неприспособленном для этого месте.
Истерика у российских пропагандистов
В Telegram-каналах российские пропагандисты удивлены большим количеством погибших и возмущаются, почему здание не было под защитой.
Военный репортер пропагандистского ВГТРК Александр Сладков обращает внимание на то, что личный состав не разбрасывали по разным местам, как это уже делают с оружием. Хотя после ударов по складам с боеприпасами, их начали размещать по разным местам, чтобы избежать скопления в одном месте.
Террорист гиркин сказал о генералах, невозможно научить:
Пропагандисты обвиняют свое военное руководство в некомпетентности и неспособности воспринимать опыт войны.
Другие требуют привлечь виновных к ответственности и сетуют, что в российских коррупционных реалиях этого не происходит, все продолжают притворяться, что ничего не произошло.
А вот инцидент прокомментировал официальный российский чиновник, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев. Чиновник говорит, что у каждой ошибки есть имя, но виновных вряд ли накажут.
Интересно, что этот взрыв в казарме произошел перед стартом новой масштабной волны мобилизации в россии, о которой не раз предупреждала украинская разведка. Однако уничтожение сотен мобиков обнажило большую проблему российской армии, а именно где именно их селить, чтобы не потерять всех за день.
Как сообщал "Телеграф", новогоднее "поздравление" от Вооруженных сил Украины получили не только российские солдаты в Макеевке, но и оккупанты в двух населенных пунктах под Шахтерском. Взрывы раздались в Садовом и Давыдовке в расположении российских захватчиков.