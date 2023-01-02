Десятки или сотни погибших мобиков в Макеевке? Что известно о новогоднем ударе

У российских пропагандистов пылает, ищут виновных

Удар по казарме с российскими чмобиками во временно оккупированной россией Макеевке Донецкой области унес множество жизней оккупантов. Кремлевские пропагандисты уже подняли шум и ищут виновных среди своих. Рассказываем, что об этом известно.

Удар под бой курантов, от ПТУ ничего не осталось

Макеевка на карте

Скорее всего, атака на военную базу россиян произошла вечером 31 декабря — на Новый год и как раз под бой курантов в 12 ночи.

Военная база размещалась в здании 19-го ПТУ в районе Путь Ильича на пересечении улиц Кремлевская и Чугуевская.

Как следует с фото и видео, от здания практически ничего не осталось. В местных чатах макеевчане сообщали о сотнях погибших. Также в соцсетях пишут, что в этом месте мобилизованные отмечали Новый год и выпивали на момент удара.

Профтехучилище 19 в Макеевке до и после взрыва

"Ад адский. Наши снесли с Хаймарса располагу рашистов в 19 бурсе. Как здания училища больше не существует", — пишет пользователь под ником Hugo_StiglitzUA.

Как сообщал журналист Денис Казанский, утром 1 января улицы Макеевки выглядели так:

Вот как выглядело то, что осталось от казармы:

Официально информацию о гибели своих чмобиков в минобороны россии прокомментировали только к вечеру 2 января:

"63 российских военных погибли в результате удара в районе Макеевки… Киев нанес удар "Himars" по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС рф в районе Макеевки, два снаряда были сбиты", — заявили в минобороны страны-агрессора.

Сколько оккупантов погибло на самом деле

Официальных сообщений до сих пор нет, однако в соцсетях идет речь о сотнях убитых. Так, первые неофициальные данные о взрыве начали распространяться под вечер 1 января. Информация просачивалась из разных источников.

Прокремлевские Telegram-каналы призывают наказать виновных

Сначала сообщения были краткими, затем эту информацию начали подтверждать так называемые российские военкоры, террорист игорь гиркин и пропагандисты, в том числе беглец-регионал Олег Царев и Анатолий Шарий.

Пророссийские ставленники на оккупированных территориях, в частности, Даниил Бессонов, признают жертвы. Бессонов сказал, что речь идет именно об ударе HIMARS.

Данные о погибших отличаются: от по меньшей мере 76 погибших до около 600, вот о каких цифрах идет речь:

минобороны россии говорит о 63 погибших оккупантах .

. росагентство ТАСС со ссылкой на "представительство ДНР в СЦКК" сообщило о более 15 раненых.

Стратком ВСУ сообщил, что погибли около 400 человек, еще 300 ранены.

пропагандист владимир соловьев написал об около 400 убитых.

блогер Владимир Романов в Telegram-канале "Romanov Лайт" говорит о десятках погибших.

погибших. Telegram-канал "Образ будущего" пишет, что погибли 76 человек, 136 ранены. Основной ущерб — от гигантской канистры с 5 тоннами дизельного топлива, которая была в ПТУ. Сообщается, что многие задохнулись от дыма под завалами.

Также российские военкоры предполагают, что причиной попадания стало использование чмобиков мобильных телефонов с российскими сим-картами.

"Противник, используя разведывательный комплекс "ECHELON", установил активность сотовой связи и их расположение", — говорится в сообщении.

В то же время Telegram-каналы говорят, что россии запретили сообщать о Макеевке.

Стратком ВСУ предположил, что причиной стало курение в неприспособленном для этого месте.

Стратком ВСУ пошутил о причине гибели кафиров, приехавших на украинский Донбасс

Истерика у российских пропагандистов

В Telegram-каналах российские пропагандисты удивлены большим количеством погибших и возмущаются, почему здание не было под защитой.

Пропагандисты реагируют на массовую гибель мобилизованных в Макеевке

Военный репортер пропагандистского ВГТРК Александр Сладков обращает внимание на то, что личный состав не разбрасывали по разным местам, как это уже делают с оружием. Хотя после ударов по складам с боеприпасами, их начали размещать по разным местам, чтобы избежать скопления в одном месте.

Слой о смерти российских мобиков в оккупированной Макеевке

Террорист гиркин сказал о генералах, невозможно научить:

гиркин обвиняет генералов

Пропагандисты обвиняют свое военное руководство в некомпетентности и неспособности воспринимать опыт войны.

Борис Рожин о взрыве

Другие требуют привлечь виновных к ответственности и сетуют, что в российских коррупционных реалиях этого не происходит, все продолжают притворяться, что ничего не произошло.

Беглец Царев сочувствует погибшим оккупантам

А вот инцидент прокомментировал официальный российский чиновник, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев. Чиновник говорит, что у каждой ошибки есть имя, но виновных вряд ли накажут.

Андрей Медведев о взрыве в Макеевке

Интересно, что этот взрыв в казарме произошел перед стартом новой масштабной волны мобилизации в россии, о которой не раз предупреждала украинская разведка. Однако уничтожение сотен мобиков обнажило большую проблему российской армии, а именно где именно их селить, чтобы не потерять всех за день.

Как сообщал "Телеграф", новогоднее "поздравление" от Вооруженных сил Украины получили не только российские солдаты в Макеевке, но и оккупанты в двух населенных пунктах под Шахтерском. Взрывы раздались в Садовом и Давыдовке в расположении российских захватчиков.