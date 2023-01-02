В разведке дали прогноз по войне в 2023 году: названы главные цели россиян

В россии завершился первый этап мобилизации

В Главном управлении разведки Министерство обороны Украины (ГУР МОУ) рассказал, что будет происходить на поле боя в Украине в 2023 году, а также какой цели будут пытаться достичь российские захватчики.

Так, согласно заявлению представителя ГУР Вадима Скибицкого в эфире национального телемарафона, в начале года армия рф может изменить свою тактику. Кроме того, ожидается подтягивание резервов врага к границам Украины.

Скибицкий сообщил, что россияне уже завершили первый этап мобилизации, а в настоящий момент завершаются процедуры слаживания, проведения батальонных, ротных учений и к началу 2023 года они уже будут готовы к боевому применению. Главной целью оккупантов в ГУР называют попытку полной оккупации Донбасса, а также удержание уже захваченных украинских территорий.

"Чего мы ожидаем? Во-первых — это подтягивание резервов российских войск к нашим границам. Введение на нашу территорию новых подразделений и введения части подразделений территориальных войск. И это мы уже наблюдаем в Херсонской области. Это продолжение наступательных действий на отдельных направлениях и основной целью врага все же будет полный захват Донецкой области и удержание тех временно оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем рф", — рассказал Вадим Скибицкий.

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